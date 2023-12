1 The BearThe Bear est une comédie dramatique qui suit Carmen Berzatto, mieux connue sous le nom de Carmy, une jeune chef gastronomique, obligée de retourner à Chicago après la mort tragique de son frère. Une fois sur place, il doit prendre en charge l'Original Beef of Chicagoland, la sandwicherie de sa famille.Le plus bo repas de Noel que j'ai vu(ceut qui l'on vu comprendront)2 ReacherJack Reacher est un ancien officier de police militaire de l'armée américaine possédant une vaste expérience en matière d'enquête et de combat. Il vit désormais comme un vagabond, voyageant de ville en ville à travers les États-Unis.Dans la saison 1, alors qu'il visite la ville rurale de Margrave, en Géorgie, il est arrêté pour meurtre. Après avoir été libéré, il fait équipe avec Oscar Finlay et Roscoe Conklin, 2 flics honnêtes, pour enquêter sur une énorme conspiration impliquant des policiers, des politiciens et des hommes d'affaires corrompus.Dans la saison 2, Reacher est contacté par un ancien membre de sa défunte unité parlementaire de la ville de New York lorsque l'un des leurs est assassiné dans des circonstances mystérieuses. Il réunit son ancienne équipe pour retrouver les tueurs et venger son ami.La saison 2 pour l'instant est presque aussi bonne que la saison 1, l'une des meilleurs série amazon prime3 BookieHow To Be A Bookie est une série comique qui suit un bookmaker vétéran essayant d'accepter la légalisation imminente des paris sportifs. Cette situation, ajoutée à son mode de vie compliqué, va engendrer une série de problèmes avec sa famille, ses amis et ses clients.