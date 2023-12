Développé par un seul homme, à savoir Matthias Linda, Chained Echoes est en chantier depuis plus de sept ans et s'approche enfin de sa date de sortie. Celle-ci vient de nous être annoncée pour le 8 décembre au travers d'une nouvelle bande-annonce faisant le point sur les nombreuses promesses de ce titre.Du combat au tour par tour, des mechas, des dragons, un aéronef personnalisable, un joli pixel-art : Chained Echoes se présente comme une sorte de pot-pourri des J-RPG d'antan, mariant fantasy et science-fiction tout au long d'une aventure qui promet une quarantaine d'heures riche en péripéties. À la tête d'un groupe de héros hétéroclite, il s'agira d'empêcher le continent de Valandis, déjà meurtri par la guerre, de l'être encore plus par la construction d'une redoutable arme de destruction massiveDire que je suis passé à coté de cette renaissance du jrpg digne de l'age d'or des jrpg