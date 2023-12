5jours entre la commande et la livraison DHL (payé 53€ en tout). Le colis est quand même passé par 6pays avant d'arriver en France (Japon-Hong Kong-Singapour-Bahreïn-Allemagne-Belgique).Des avis sur l'histoire, les mini jeux etc ... ??? J'avais adoré Yakuza 6, mon jeu de l'année à l'époque.D'ailleurs je vais tester cette semaine ma playstation portal via la 5G au boulot pendant la pause avec ce "Yakuza", on verra ce que ça donne ... Je risque de squatter ce jeu chaque soir dans le lit avec la Portal ^^ Vivement le Japon en 2025 !!!