Bonsoir tout le monde



Ah oui pas besoin de me dire qu'il existe tel ou tel bloqueur de pub ca m'intéresse pas de changer de technique toute les semaines.







J'ai craque pour YouTube premium en version famille



Il reste actuellement 3 nouvelles places



2 formules d'offres pour vous 6 mois pour 9€ ou 1 an 18€ via paypal ca m'évite de relancer tout les mois.



Si ça intéresse faite le moi savoir dans les commentaires