Voici un article provenant de sega-mag.com :



"Roger Collum, le Vice-Président du studio britannique commence par s'excuser pour la déception et la frustration engendrée par les choix opérés sur la licence Total War depuis quelques temps, et annonce travailler sur la résolution des problèmes qui ont été largement soulevés par la communauté.



En ce qui concerne Total War : Warhammer III, une importante mise à jour est annoncée pour Shadow of Change. Celle-ci sera gratuite pour les possessseurs de l'extension, et en fera partie pour les futurs acquéreurs. L'objectif de sortie est fixé à février 2024, cependant il peut évoluer et on promet d'informer les joueurs de la progression du développement, ainsi que du contenu qui sera proposé.



Le DLC Throne of Decay est repoussé à Avril 2024, au lieu de la fenêtre intiale d'hiver 2023, afin d'enrichir son contenu. La note de blog revient également sur les mises à jour passées et prévues pour le jeu, avec notamment l'annonce d'une fonctionnalité permettant de remettreà zéro les skills points.



Total War Pharaoh a été critiqué pour son contenu qui n'était pas en accord avec son prix de vente. Le prix du jeu est donc ramené à 39,99€, et la différence avec le prix de lancement sera remboursée à ceux qui en ont déjà fait l'acquisition. Les éditions Deluxe et Dynasty sont également supprimées des stores. En supplément, le premier DLC payant prévu pour début 2024 sera finalement gratuit.



Le développeur tient aussi à rassurer les joueurs sur la qualité du suivi prévue sur le jeu, aussi bien en termes de mises à jour que de contenu additionnel, notamment de nouvelles factions et cultures.



La note de blog se conclut avec la promesse d'être davantage à l'écoute des joueurs à l'avenir, de nouvelles excuses pour les erreurs commises, et la volonté du studio de rester au contact des joueurs et de mieux communiquer.



Ces mesures seront probablement bien accueillies par la communauté, mais elles représentent évidemment un coût financier important pour Creative Assembly et SEGA, et on imagine sans peine que pour tenir les promesses de mise à jour régulières et de contenu additionnel, le personnel sera mis à rude épreuve. Espérons donc que le souhait de Roger Collum soit entendu et que la confiance entre le studio et les joueurs soit rétablie."



Une bonne chose qu'un studio écoute les joueurs et on voit bien que le jeu vidéo a changer par rapport à autre fois car un jeu est suivi et modifié durant son existence. La preuve que le support physique à 100% n'a plus trop de sens si on écoute les arguments des grands défenseurs. Sur PC encore plus que sur console.

Embourser des joueurs, ça ne se fait pas tous les jours.