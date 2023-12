Nous sommes immensément fiers de tous les membres du studio qui ont participé à ce projet. Les enseignements et les investissements technologiques tirés de ce jeu se poursuivront dans la façon dont nous développons nos projets et seront d'une valeur inestimable pour la direction que nous prenons en tant que studio. Nous avons plus d'un nouveau jeu solo ambitieux sur lequel nous travaillons chez Naughty Dog, et nous sommes impatients d'en dire plus sur ce qui nous attend lorsque nous serons prêts.



D'ici là, nous sommes incroyablement reconnaissants à notre communauté pour le soutien qu'elle nous a apporté tout au long de ces années.

Après la news sur Factions, le studio confirme être sur plusieurs nouveau gros jeux solo.Probablement une nouvelle licence et TLOU Part 3 de sur.