Bonjour à tous,je partage avec vous des choses qui peuvent être d'une évidence totale pour certains et non pour d'autres.Les inspirations que je vois pour FF7.Bon les Armes et les Kaiju du type Godzilla est assez évident.La cellule dans laquelle est enfermée Genova et celle dans quo iest enfermé Akira (dans le film/manga du même nom).Et moins évidente, mais en SD je trouve que ça saute aux yeux surtout à l'époque : Cloud et Son Gohan contre Cell.Cheveux blond en pétard, vêtements violets et chaussures marrons qui donnent la même chose que celles que portent Gohan (les chaussures de Piccolo).Est ce que d'autre vous viennent à l'esprit ? j'aurais bien mis l'épée de cloud qui pourrait être en rapport avec celle de berserk, mais je ne sais pas d'où vient elle à la base.