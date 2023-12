Ma liste :

Like a Dragon Gaiden (09/11/23) (PC ou PS5) à acheter un jour ...

Still Wakes the Deep (Début 2024) (PC)

The Last of Us Part II Remastered (19/01/24) (PS5)

Rise of the Ronin (22/03/24) (PS5)

Space Marine 2 (09/09/24) (PS5)

The Casting of Frank Stone (2024) (PS5)

Très calme pour moi pour l'instant, ya pas grande chose d'intéressant ...petit hs, plus que 6K vues pour atteindre le million (en 8ans et demi sur GK quand même ...). Avant la fin de l'année, on verra ... Je suis encore en Inde, je rentre demain soir.: jeux dont je suis sûr de fairePetit bonus, photo prise hier depuis l'avion, le Mont Everest :Prochain voyage, le Japon pour la troisième fois (le nord cette fois ci Juillet-Aout 2 semaines uniquement en 2025 (première fois en 2016 et seconde fois en 2017, ça commence à faire long, il fera très très chaud mais pas le choix, ma femme a ses vacances à ce moment là uniquement. On va commencer à mettre de côté ^^ plus de 1000€ l'aller retour maintenant, ça pique ... Désolé du HS !