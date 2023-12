Le JT de Game One a l'ancienne , les émissions de Marcus comme retro game one ou Level one , la chaine No life tv qui était sympa mais n'a pas fait long feu..Maintenant reste que La Team G1 et c'est bof bof. Je n'ai rien contre les animateurs du plateau mais c'est dommage que ça creuse pas davantage dans de vrai débats intéressant ou prendre le temps de parler JV.Heureusement que certaines chaines YouTube sont plutôt cool a regarder ou a écouter.Qu'en pensez vous ?