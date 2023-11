Le retour d'expérience me parait bien argumenter, à lire entièrement sur le site pour ceux qui hésiteraient ou qui voudraient juste avoir des retours sur ce produit.Personnellement j'avais du mal à comprendre pourquoi sony sortait un produit pareil, et j'ai eu ma réponse dans cet article.Si vous avez d'autres articles qui donnent un autre avis, mettez le en commentaire.Conclusion:Le PlayStation Portal est un acte manqué. Nous avons presque l’impression que Sony n’est pas allé au bout de son idée. Nous pensons sincèrement que cet objet aurait pu être un incontournable s’il avait été pensé comme une machine indépendante qui aurait mis le paquet sur le cloud gaming (ce qui n'est pas impossible dans le futur). Malheureusement, la firme japonaise a préféré pout le moment se limiter au remote play uniquement, et c’est bien dommage. Nous ne savons même pas à qui la conseiller, tant son usage est sans grand intérêt. Bref, un périphérique qui ne restera pas dans les annales.