Bon, je pense que la majorité des gens ici sont déjà au courant, mais pour ceux qui ont loupé l'info, du 17 au 30 novembre, il y a des promotions sur une sélection de produits PlayStation. Les offres sont disponibles un peu partout donc vous pouvez acheter où bon vous semble.



PlayStation 5 - 429.99€ (Plus dispo sur fnac.com)

Pack PlayStation 5 avec un jeu dématérialisé (Spider-Man 2, Final Fantasy 16, etc.) - 499.99€

DualSense - 49.99€

Station de rechargement DualSense - 24.99€

PlayStation Plus

- Essential : 57.59€ (-20%)

- Extra : 94.49€ (-25%)

- Premium : 106.39€ (-30%)



Pour le PlayStation Plus, l'offre est valable jusqu'au 27 novembre.



Tous les jeux PlayStation sont également en promo, à l'exception de Spider-Man 2 évidemment.