Dans ce nouveau Pack spécial Retour vers le Futur, les joueurs pourront remonter dans le temps et nettoyer les fameux décors et accessoires de la série des Retour vers le futur, par Universal Pictures Amblin Entertainment, comme la camionnette de Doc Brown, la machine à voyager dans le temps, la tour de l’horloge de Hill Valley, le cinéma Holomax et le train temporel de Doc. Dix nouveaux succès seront aussi disponibles.