Depuis quelques années j'estimais qu'on vivait dans une société qui s'abrutissait aujourd'hui je dirais qu'en plus de la prolifération de crétins, je découvre que ces idiots sont en plus fragiles.Alors voilà qu'après 35 saisons la décision incompréhensible de censurer les SimpsonsLa partie incriminée: le moment où Homer étrangle Bart dans le générique et dans certain épisodes.donc primo il aura donc fallu 33 ans pour prendre cette décision.deuxio, il est malaisant qu'en fait cette décision est encore le choix d'une ultra-minorité.dit avec le sourire ( d'un crétin ):Les Simpson continuent d'évoluer avec leur temps.pour rappel, c'était un gag récurrent depuis la création de la série il y a trois décennies.C'est Homer Simpson lui-même qui l'annonce dans le troisième épisode de la saison 35, McMansion & Wife, diffusé en octobre sur la chaîne américaine Fox. Alors qu'il rencontre son nouveau voisin, qui le complimente sur sa poignée de main, Homer Simpson lance à son épouse Marge: "Tu vois, Marge, étrangler notre fils paie enfin!"Pourquoi en vérité c'est une tempête dans un verre:Les Simpsons à vrai dire plus personne ne regarde et l'arrêt de la série a été envisagée à plusieurs reprises, ayant regardé par curiosité un épisode la saison 34, mouais c'est beaucoup moins inspiré qu'avant.Rappellons cette brillante réalité:« Les temps difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent les périodes de paix. Les périodes de paix créent les hommes faibles. Les hommes faibles créent les temps difficiles.»