Je vais pas m'étendre sur autre chose que le côté technique car j'attendais que ça de lui perso et rien d'autre.Quelle claque merde.Et oui c'est le blasé de service qui dis ça.Enfin un jeu qui nous envoie quelques chose de sérieux a la tronche que cette gen .Merci.C'est quoi cette animation de fou? La mise en scène ? La netteté de l'image ? La densité ? La distance d'affichage ? Ces couleurs.Incroyable.Même si c'est pas parfait notamment au niveaux des visages/coiffure ou de tout ce qui touche aux PNJ dans les rues côté routine ou IA (oui je vais chercher tous le détails dans un monde ouvert) mais c'est pas le but de Spiderman.Nan vraiment un kiff du fun la wingsuit incroyable qu'elle Sensations.J'avance tranquille pas envie de rush l'histoire bon je sais que les a côté faut pas trop que jen fasse a la chaîne sinon je vais vriller car c'est pas ouf mais en tout cas la trame se suit vraiment bien j'ai aimé l'intro a la gow3 j'aime les petites scènes plus intimistes a la naughty dog graphiquement c'est un bonheur de tous les instants ça pète vraiment la gueule c'est fluide je joue en 120 et fidélité perso (première fois j'active un mode fidélité lol)Ca me fait penser au plaisir que je prenais a l'époque sur InFamous 2 en terme de fun .Enfin une exclusivité qui clairement peut rendre fou de jalousie ceux qui ont pas de ps5 tu voit ce jeu tourner sur une grande TV tu vrille lol.Il rempli son job en tout cas satisfaire mes yeux exigeants