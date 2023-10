Qui n'est pas Redfall, ce n''est pas Gollumn.C'est King Kong !Alors certes il vient de sortir, mais tout le monde semble d'accord que c'est ultra moche et .... tiens une cinématique que j'ai choppé ....https://twitter.com/i/status/1714014780346806395Et ça c'est le Gameplay.https://twitter.com/i/status/1714004747848405465Alors comme il vaut 40 EUROS ! J'ai pas envie même de gaspiller 1 heure de ma vie juste pour vérifier si ca mérite un test de JDG, je met un lien Steam et n'oubliez de passer par la section anti radiation avant de revenir.https://store.steampowered.com/app/2097890/Skull_Island_Rise_of_Kong/

posted the 10/18/2023 at 07:26 PM by darkxehanort94