Bon petit avis après une douzaine d'heures.Je sors tout juste de 2 runs complètes de Lies Of P qui est clairement mon coup de coeur 2023 ça influence peut être un peu mon ressenti tellement le jeu m'a comblé niveau Gameplay.Je pense que va y avoir clairement deux écoles mais revenons à LOF.On va faire bref : La où LOP va clairement a l'essentiel c'est a dire les combats et les boss et qu'il le fait magnifiquement bien grace a un gameplay vraiment au top ,avec une garde parfaite grisante,où on sent bien les coups et ton personnage et qui est techniquement vraiment propre autant dans le framerate que les graphismes lord of the fallen c'est tout le contraire.Déjà on va revenir sur la technique assez catastrophique(les trailers c'est bien mais la réalité c'est pas pareil)Tout d'abord je conseille a tout le monde de décocher tous les filtres et surtout "l'abbération chromatique" pour enlever le flou dégueulasse du jeu. Pourquoi avoir mis ça j'en sais rien mais un conseil faites le ça sera beaucoup mieux.Le framerate est complètement a la rue et ce même en performance.Ca rame souvent et ceux même dans les menus (les papillons lolll) et aussi dans les cinématiques.Un vrai travail de boucher.Graphiquement c'est pas la claque de fou qu'on s'attendait,C'est joli ya du boulot en tout cas sur les décors je dis pas le contraire quand on s'attarde sur certains détails mais encore faut t'il avoir le temps d'en profiter...Pour un jeu only next gen c'est quand même compliqué même si je le répète certains plans sont cool.La da est assez réussie ça fait beaucoup penser à DS3 par moments en moins coloré . Mais comme on passe la moitié du temps dans le monde des morts ba voilà quoi tu joue limite en noir et blanc sympa mais voilà quoi.Car oui c'est la grande mécanique du jeu la lanterne pour passer dans l'autre monde et l'exploration tant promise.Alors oui le level design est assez réussi sûrement d'ailleurs le point le plus positif de mon côté pour l'instant ya du taf c'est assez grand ya beaucoup de secrets a découvrir et les traditionnels raccourcis sont évidemment présents.On est quand même beaucoup sur la base de planches étroites/sauts/ façon blightown)De même que les PNJ ont l'air d'être en nombre la dessus je pense que il y a pas mal de choses à faire.MAIS pour moi ils ont complètement flingué leurs concept.Alors d'une je trouve que tout le temps avoir la lanterne a la main passer d'un monde a l'autre sans arrêt ça hache le rythme mais surtout quand on passe dans le monde des morts vous allez vous faire SUBMERGER de mobs.Alors déjà yen a beaucoup de base et ils sont placés a la zeub on dirait la version SOTFS de ds2 mais alors dans l'autre monde attention t'en a partout tu te fait aggro dans tous les sens ta des mecs qui t'envoie des trucs a la gueule a 300 m tu sais pas d'où ça vient et par dessus le marché ta des petits mobs de bases qui réapparaisse a l'infini.Et si vous rester environ 7 minutes dans ce monde ya un espèce de black phantom qui arrive pour te finir.Bonjour l'exploration ta juste une seule envie courir te tailler et a aucun moment prendre le temps de fouiller le jeu te laisse pas le temps c'est un peu frustrant car c'est clairement la base d'un souls.On me dira que c'est faisable mais faut clairement doser la c'est pas de la difficulté c'est de la connerie.Perso je suis plus de l'école un/deux mobs avec un combat sérieux ou ensuite tu prends ton temps d'analyser le décors et fouiller la c'est GangBang party on reviendra plus tard.Côté combats la aussi ça pêche c'est ULTRA imprécis le lock est infâme c'est le pire lock que j'ai vu dans souls like couplé aux habituels dinguerie de la caméra,les roulades sont aussi ultra bizzare ta l'impression que tu peux tomber dans le vide tout le temps car ton perso a des mouvements vraiment chelou il court a mille a l'heure quand tu veux tourner autour d'un mobs des fois il fait n'importe quoi ... Ca peut être corrigé avec des patchs et j'espère vraiment qu'ils bossent dessus car c'est vraiment vraiment pas précis.Et quand tu tape ton perso fait un espèce de dash qui te propulse vers l'ennemi c'est désagréable.Sinon plusieurs classes 9 au total la dessus on est en terrain connu .Perso je suis toujours sur un persoforce endu mais apparemment la meta radiance est cheat.PS: le ramassage des âmes perdus pareil leurs système ou tu dois rester appuyer pas ouf .Et pour les boss alors pour l'instant tous oubliable clairement.Pas.impressionnants voir certains ridicules mais vu que yen a 30 on va voir (alors j'espère dans les 30 ils comptent pas les demi ..)Oui pour l'instant un jeu a la finition vraiment limite surtout sur le framerate un gameplay imprécis et inconfortable notamment le lock et ils doivent absolument retravailler tout ce qui est nombre/placement des mobs.C'est dommage car je sens que ya du taf derrière mais c'est mal exécuté et l'addition de tous les trucs que j'ai énumérés font que je prends quasi aucun plaisir mais c'est ça la force des souls like ln a toujours envie d'y revenir lol.A voir avec les patchs a venir et surtout le reste de l'aventure mais oui si vous avez fait lies of P juste avant et que vous avez kiffer vous risquez peut être d'avoir une mauvaise surprise niveaux sensations...Et vous dites moi votre ressenti ?