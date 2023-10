Même si le fait qu'il ne soit pas traduit en français va provoquer le boycott de beaucoup sur ce site, il faut tout de même parler de ce titre qui passe trop inaperçu.



Fate est une licence bien connue en anime même si toutes les series de la licence ne se valent pas. Pour ceux qui ont un compte ADN, je ne peux que conseiller Fate stay night.



L'histoire de base de la licence est un combat entre magicien qui invoquent un heros du passé (ou du futur/monde parallèle) afin de gagner la guerre du graal. Pour obtenir un voeux. Il y a 7 classes (jobs) pour les heros, mais en fonction de l'animé, il peut y avoir plus de 7 heros.



Revenons au jeu, il se passe dans le japon feodal, on incarne un personnage historique : Iori miyamoto, fils adoptif de musashi miyamoto (il est d'ailleurs dans les derniers tomes du manga vagabond de Tokehiko Inoue). Iori se retrouve mêlé à ce combat et un heros de classe "saber" le rejoins.



L'histoire est très prenante avec beaucouo de personnage charismatiques. On est dans un système qui mélange like a dragon ishin et un A-RPG qui flirt avec le muso mais sans le côté redondant. Même si tout A-RPG peut vite être répétitif. La difficulté est bien dosée et des boss seront plaisant à affronter.



Ce jeu est une vraie decouverte agreable et ne fait pas production low cost.



La seule chose qui pourrait vous déranger serait de ne pas bien parler anglais.



Si vous hesitiez, foncez. De tres bon tests sur IGN, par exemple, expliquent bien toutes les qualités de ce jeu.