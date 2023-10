Meilleurs nouvelle de la journée, avec le rachat de ABK ce cher Bobby Kotick annonce son départ pour la fin de l'année 2023 :"I have long said that I am fully committed to helping with the transition. Phil has asked me to stay on as CEO of ABK, reporting to him, and we have agreed that I will do that through the end of 2023. We both look forward to working together on a smooth integration for our teams and players.""J'ai dit depuis longtemps que je m'engageais pleinement à contribuer à la transition. Phil m'a demandé de rester PDG d'ABK, sous sa responsabilité, et nous avons convenu que. Nous sommes tous deux impatients de travailler ensemble à une intégration en douceur pour nos équipes et nos joueurs."Bon après cet enfoiré va bien sur partir avec un parachute plus que doré, des centaines de millions de $ (224 visiblement).Petit rappel tout de même des faits d'arme du monsieur (et encore l'article date de 2021) : https://kotaku.com/bobby-kotick-has-always-been-a-slimy-asshole-1848117723ou https://arstechnica.com/gaming/2009/01/activisions-bobby-kotick-brings-cash-but-not-heart/