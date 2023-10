Malgré ces lacunes, Starfield exerce une curieuse force d'attraction. Il y a une vacuité agréable en lui, ce qui signifie qu'il peut facilement devenir un trou noir pour votre temps libre. Mais si ce n'est pas un mauvais jeu, c'est un jeu qui manque cruellement d'ambition, échouant dans ce qui devrait être l'un des aspects fondamentaux de tout jeu d'exploration spatiale (voir Post Script). Il est vrai que nous avons parcouru un long chemin en six décennies. Mais si l'on se penche sur l'histoire récente des jeux, ainsi que sur celle de son développeur, on est forcé de reconnaître que nous n'avons pas parcouru beaucoup de chemin en fin de compte. Pour Bethesda, il ne s'agit pas tant d'un pas de géant que d'un petit pas.

Alors que le dernier acte arrive, il est difficile de ne pas se demander si Carlsen n'a pas en réserve un autre pivot de la onzième heure. Après un certain temps, c'est le cas - mais plutôt qu'un revirement cathartique, il s'agit plutôt d'une reconfiguration astucieuse. Ici, Cocoon brise ses propres règles soigneusement établies d'une manière qui ne vous frappe pas tant au visage qu'elle ne vous amène à réaliser ses implications vertigineuses, avant que vous n'ayez l'occasion d'exploiter une partie de ce potentiel. Mais ce n'est pas tout : certaines possibilités restent inexplorées, pour des raisons qui semblent de plus en plus évidentes au fur et à mesure que l'on s'y attarde. Au lieu de cela, il vous laisse avec une récompense d'un autre genre, grâce à un hommage ludique à une inspiration cinématographique improbable - une dernière surprise délicieuse au-delà de la dernière porte.

Pourtant, au cœur de l'intrigue d'espionnage de Phantom Liberty, il est facile d'ignorer ces problèmes. Rares sont les jeux d'action-aventure aussi bien ficelés que CD Projekt le fait ici, vous laissant sans doute incertain de vos choix jusqu'à la fin. Le fait que l'aventure se déroule dans la ville de Night City, richement détaillée, peut être considéré comme un simple détail fascinant, si c'est ainsi que vous voulez jouer.

Malgré son merveilleux mimétisme, Lies Of P ne parvient pas à égaler l'ambition du maître. Il s'agit certes d'un exploit remarquable en termes de savoir-faire et d'ingénierie, mais ce n'est jamais l'original. Pourtant, dans un monde post-Elden Ring, il offre un jeu From classique que la société elle-même ne fera peut-être plus jamais, déclenchant les mêmes réactions émotionnelles que Dark Souls et Bloodborne. Plutôt que d'être une contrefaçon, il reconnaît que tout ce que nous aimons dans ces jeux vaut encore la peine d'être reproduit. Dans son désir d'offrir exactement cela et rien de plus, Lies Of P n'est rien d'autre qu'honnête.

La série Mortal Kombat, qui en est à sa quatrième décennie, semble donc étonnamment en bonne forme. Si ses Fatalities n'ont jamais été aussi horriblement satisfaisantes, les plus grands plaisirs restent limités à ceux qui sont prêts à jouer jusqu'au bout. Mais entre les étincelles supplémentaires d'invention mécanique et d'humour visuel, Mortal Kombat 1 offre peut-être l'argument le plus convaincant de NetherRealm pour se lancer dans l'aventure.

Ce monde exquis - rendu dans un style qui évoque l'ère 16bit tout en poussant le niveau de détail au-delà de ce qui aurait été possible à l'époque - est un plaisir à explorer, offrant un mélange d'énigmes et d'orientation qui engage constamment sans recourir à des barrages routiers. Au-delà de ses mécanismes de déplacement plus engagés, Sea Of Stars honore son héritage à travers une variété de JRPG imaginés avec vivacité, tout en prenant occasionnellement des libertés avec la modernité. Il est certain que peu de villes de JRPG que nous avons visitées à l'époque étaient animées par des PNJ bavards comme celui-ci - bien qu'il soit dommage que l'attention portée aux détails ne se retrouve pas dans l'approche plus formelle, parfois rigide, de la caractérisation et du combat. Un bel effort, donc, mais ce n'est pas un nouveau Chrono Trigger - et une telle comparaison ne fait que mettre en évidence les domaines dans lesquels le jeu n'est pas à la hauteur.

Toutes les notes

Cocoon - 9Chants of Sennaar - 9Cyberpunk 2077 Phantom Liberty - 8Mediterranea Inferno - 8Finity - 8Lies of P - 7Sea of Stars - 7Mortal Kombat 1 - 7The Crew Motorfest - 6Starfield - 6Eternights - 5