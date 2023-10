Traduction via deepl de l'article de Jason Schreier disponible chez Bloomberg : https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2023-09-29/why-playstation-fans-are-cheering-ceo-jim-ryan-s-departureLes amateurs de jeux vidéo ne s'intéressent généralement pas beaucoup aux remaniements de cadres, mais l'annonce cette semaine du départ à la retraite de Jim Ryan, patron de la PlayStation de Sony, a suscité une réaction étrange de la part des joueurs : des applaudissements nourris.Lorsque j'ai annoncé la nouvelle du départ de M. Ryan mercredi après-midi, j'ai été légèrement surpris de voir une avalanche de gifs et de memes de célébration de la part des fans de PlayStation, qui se déclaraient ravis de le voir partir. Après tout, il a supervisé le lancement réussi de la PlayStation 5 et la sortie de jeux à succès tels queet. N'avait-il pas fait du bon travail ?Pourtant, le mandat de quatre ans de M. Ryan a également été entaché de controverses, en partie à cause de sa tendance à soulever son pied et à l'insérer dans sa bouche. Ryan, un spécialiste du marketing qui a débuté chez Sony en 1994, a occupé divers postes au sein de l'organisation, principalement en Europe, avant de prendre le poste de président en 2019. Contrairement aux précédents visages de PlayStation, tels que le serein Shawn Layden et le passionné de jeux vidéo Shuhei Yoshida, M. Ryan est apparu à de nombreux fans comme un homme d'affaires rusé - quand il n'accumulait pas les gaffes embarrassantes.À un moment donné, il a exaspéré les amateurs de jeux rétro et les défenseurs de l'environnement en déclarant que les anciens jeux PlayStation 1 et PlayStation 2 "avaient l'air anciens - pourquoi quelqu'un jouerait-il à ça ? Une autre fois, alors qu'il vantait les réalisations de l'entreprise en Europe et en Asie, M. Ryan a affirmé que "les gens n'avaient jamais joué à des jeux avant la PlayStation au Moyen-Orient", ce qui était faux. Sa plus grosse erreur est peut-être survenue en 2022, juste après que la Cour suprême a annulé l'arrêt Roe v. Wade. Plutôt que de prendre position sur le droit à l'avortement comme l'espéraient certains membres du personnel, M. Ryan a écrit que "". Comme nous l'avions signalé à l'époque, il a ensuite raconté une histoire loufoque sur ses chats et son désir d'avoir un chien.Le fait qu'une entreprise s'abstienne de soutenir le droit à l'avortement n'est pas une grande surprise, mais l'e-mail léger a été perçu comme un manque de tact par de nombreux employés de PlayStation, qui ont exprimé leur désarroi sur les canaux de communication internes., le studio PlayStation à l'origine de, a ensuite fait un don de 50 000 dollars à une organisation de défense des droits des femmes, mais il lui a été interdit d'en parler publiquement.Les erreurs de communication mises à part, le mandat de quatre ans de Ryan en tant que patron de PlayStation a eu des résultats mitigés. La PlayStation 5 s'est vendue à plus de 40 millions d'exemplaires, soit plus du double de la Xbox rivale, mais pas aussi rapidement que la précédente PlayStation 4 (la console a été entravée pendant des années par des problèmes d'approvisionnement liés à Covid, qui se sont maintenant en grande partie résorbés). Elle a bénéficié d'une poignée d'exclusivités bien accueillies, telles queetI.Bien que nous n'ayons pas encore l'impression que la "nouvelle génération" de jeux vidéo ait vraiment commencé (même si nous en sommes à trois ans), la console est incontestablement un succès.Mais au cours des deux dernières années, M. Ryan a supervisé l'évolution de la PlayStation vers les "jeux en tant que service", un terme à la mode dans l'industrie qui fait référence aux jeux vidéo, généralement multijoueurs, qui peuvent être monétisés sur de longues périodes de temps. Cette évolution a été inconfortable pour certains studios de Sony, qui ont passé la dernière décennie à constituer des équipes de développeurs expérimentés pour créer de grands jeux d'aventure cinématographiques qui se jouent en solo.Ces superproductions solo sont toujours en préparation (et l'une d'entre elles,, sera disponible sur PS5 dans quelques semaines). Mais les studios de Sony, tels que),) et), ont également travaillé sur des jeux multijoueurs, avec un succès mitigé. La plupart n'ont pas encore été dévoilés. Certains ont été annulés ou remaniés, comme un jeu en ligne basé surLes équipes de développement de jeux qui passent des années à travailler ensemble ont tendance à cultiver un certain style. Souvent, le fait de passer radicalement d'un genre familier à quelque chose de tout nouveau peut avoir des résultats désastreux - il suffit de demander aux développeurs d'. Les jeux en tant que service sont particulièrement difficiles à créer, car ils nécessitent une formule qui incite les joueurs à jouer régulièrement sur de longues périodes, ce qui est une demande très différente de celle d'une histoire unique.Au début de l'année dernière, Ryan a dirigé l'acquisition par Sony de, le créateur de, l'un des meilleurs développeurs de jeux en tant que service au monde, dans l'espoir d'accélérer ce pivot. Mais il a fallu àdes décennies pour développer les équipes, la technologie et les chaînes de production qui ont fait le succès de- et même ainsi, ils ont connu de sérieuses difficultés de croissance en cours de route. Même l'expertise den'a pas encore permis de transformer PlayStation Studios en une usine de jeux de service.Il y a quelques années, les jeux de service étaient à la mode dans le secteur. Mais aujourd'hui, même la sensationne fait plus autant d'argent qu'avant. Ce pari sur les jeux multijoueurs pourrait ne pas porter ses fruits comme Ryan et son équipe l'avaient espéré.Aujourd'hui, avec le départ de Ryan, de nombreuses questions se posent sur l'avenir stratégique de PlayStation. Certains initiés s'inquiètent de l'absence de vision cohérente de l'entreprise, avec ses paris apparemment mal placés sur les jeux de service, les casques VR de niche et une machine déconcertante appelée PlayStation Portal qui permet aux gens de jouer à des jeux PS5 en déplacement - mais seulement en les diffusant en continu depuis leur PS5 domestique via le WiFi.On ne sait pas encore qui succédera à M. Ryan. Mais qui que ce soit, il aura une tâche difficile à accomplir, avant même d'essayer d'éviter l'ire des fans de jeux vidéo.