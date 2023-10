Divers

Je me demandais par curiosité, à combien vous avez préco Marvel's Spider-man 2 ?



Je n'ai pas trouvé de bons plans dessus. Seule potentielle chose à faire serait de le prendre chez la Fnac à 70e avec 15e '' offerts '' aux adhérents. Mais en vrai j'aurais préféré l'avoir à moins de 70e tout simplement.



Du coup même si là c'est tard, ceux qui l'ont déjà préco, vous l'avez eu à combien et souvent c'est quoi vos habitudes pour avoir vos jeux day one au meilleur prix ? Moi souvent je guette avec dealabs/hamster joueur sur twitter. Mais je n'ai pas l'impression d'avoir vu d'offre par rapport à Spider 2 vu que ce n'est pas comme si je surveille tout le temps non plus...