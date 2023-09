Cette fois ça approche.pour de vrai.Difficile de décrypter la communication de Rockstar tant elle a changée ces dernieres années avec tous les changements internes,mais apparemment on y est.On est proche,très proche du reveal DU JEU qui va retourner internet.Ca fait des mois qu'on voit des teasers un peu déguisé bon la photo mise a ligne hier soir l'est un peu moins....Quelques influenceurs aussi commencent à tweeter.Et Rockstar Mag aussi qui n'a jamais lâché de trucs à l'arrache.Je ne sais pas si les gens sont au courant de ce que ce jeu va avoir comme impact.Vraiment ça sera du JAMAIS VU.Attention je prends (j'essaye.......)du recul sur le jeu .Les changements internes et les départs de grosses tête sont extrêmement chauds,et leurs derniers jeu a tellement était loin que je prends du recul et je reste sur mes gardes tout de même.(je répète j'essaye mais la dernière fois que j'ai attendu un jeu comme ça c'est gta4)Mais ce qui est sûr c'est que l'annonce les futurs mois précédent la sortie et LA sortie va être du jamais vu.La suite de GTA5 le produit culturel le plus rentable de tous les temps.Je le redis un seul tweet avec le logo fera plus de bruit que tous les jeux de cette génération réunis.Tout le monde en parlera media jeux vidéo ou non je pense que ça ira au delà de GTA 5.Et les ventes de ps5 vous montrer la définition system seller.L'ogre arrive et ça fait déjà bizzare de ses dire qu'on est tout proche ....La date du 26 octobre est a mettre dans un coin de sa tête car elle tourne un peu mais sans non plus être certain....Voilà la dernière image mise a ligne par Rockstar,on peut le dire la comm a commencée et ça va s'accélérer et ça c'est déjà beaucoup...