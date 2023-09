"Nous ferons ce que nous faisons actuellement, c'est-à-dire que nous dépendrons moins des jeux de tiers et des royalities de tiers, et que nous produirons davantage de jeux first party. Si nous doublons notre part de jeux "1st Party", qui sont plus rentables que les redevances "3rd Party", nous serons moins dépendants des jeux "3rd Party".



"C'est l'élément le plus important et l'une des principales raisons pour lesquelles nous nous lançons dans les fusions et acquisitions. J'aimerais souligner que nous développons également nos studios existants, en augmentant leurs capacités et leur aptitude à produire dans divers domaines, y compris les jeux services. J'ai le sentiment que cette partie mérite beaucoup plus d'attention qu'elle n'en reçoit actuellement. Les grandes fusions-acquisitions font les gros titres, mais il se passe beaucoup de choses, et il est judicieux de développer ses studios de manière organique.