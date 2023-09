Ca sera un peu long donc ceux qui ont jamais joué a WZ peuvent tout de suite faire retour lol.Mon dieu Activision cette boîte de *****Je crois qu'ils ont atteint le sommet du non respect.Pourtant en mars 2020 après plusieurs années où cod était parti dans les bas fond ils nous sortent LA masterclass Warzone 1 qui révolutionne le BR en le rendant ultra dynamique avec un gameplay nerveux ou rush est un plaisir sans pareil dans une Map 5 Etoiles.Je vais alors clairement me DROGUER au jeu2 ans plus tard sort Warzone 2 et évidemment la hype est énorme vu qu'on vient de passer 2 ans incroyable...-Premiere carotte et non des moindres pour préparer Warzone 2 ils suppriment la résurgence de WZ1 et la fameuse Rebirth Island Map numéro 1 depuis qu'ils avaient supprimé Verdansk (ba oui trop dur apparemment pour eux de faire une rotation de Map...lol)bon on se dis va y pas grave warzone 2 ça va être un Banger balek.Sauf que....ils aura fallu quelques jours allez deux semaines pour se rendre compte du drame qui est en train de se produire.Warzone 2 n'a RIEN a voir avec le premier.C'est ultra mou,plus de cancel slide plus de cancel reload les véhicules sont injouables les armes ont des noms fakes l'interface générale est IMMONDE plus aucun mouvements qui faisait le sel de wz1 ou on pouvait selon les situations et selon le niveau faire du 1v3 voir 1v4,les menus sont atroces les snipers ne one shit plus dans la tête j'en passe et des meilleures.ici que Nini et de la bouche des développeurs eux même ils veulent que tout le monde soit sur un pied d'égalité.Ca plus les scripts niveaux FDP je dis tchao assez rapidement au jeu tout le fun du premier a disparue pour laisser place à un jeu sans saveur où l'on peut rien faire .Je retourne sur wz1 des fin décembre sur une Map que j'aimais pas du tout caldera.MAIS le gameplay est tellement masterclass que impossible de décrocher a nouveau et je resterais dès lors jusqu'au bout a rejouer tous les jours matin et soir.Entre deux une rumeure apparaît très rapidement fin d'année dernière de la part dinsiders ultra sérieux comme Charlie Intel comme quoi MW2 aura une durée de vie de deux ans et aura un dlc fin 2023 avec toutes les cartes remasters de mw2 2009SAUF QUE les semaines passent et autant mw2 que WZ2 est un four le jeu marche pas sur Twitch les gens gueulent car le jeu n'a rien a voir avec le premier ect.silence radio pendant plusieurs mois et BOOM.Annonce cet été de MW3 (WTF) avec tenez vous bien a la sortie 16 maps remasters de mw2 2009 (bien la cohérence du truc?on serait pas en train de nous prendre pour des cons la?et par la même occasion début juin une annonce sortie de nul part tombe :le 21 septembre 2023 Activision fermera les serveurs de warzone 1.Annonce choc innatendu car beaucoup de joueurs jouent car le 2 pue la merde et annonce encore plus surprenante vue que on peut toujours jouer a Blackout le br sortie en 2017 ou pire on peut toujours jouer aux mw de l'ère PS3.premiere fois qu'ils nous ferment les serveurs d'un jeu et aussi rapidement.Pourquoi?réponse simple ça les agace de voir des gens être tous les jours dessus et ne pas être sur le 2 ils veulent nous faire migrer de force et surtout ils en ont marre de toujours être comparer au premier.énorme coup de pute ils nous enlèvent clairement le pain de la bouche nous empêche de prendre du plaisir sur un jeu qu'on a aimé et tryhard pendant plus de 3 ans sans compter les pack acheté au fil des années.Bref cette boîte me sort par les yeux prends les gens pour des cons n'ont aucun respect.gros pincement au coeur hier une sensation de fou m'est arrivé mais puissance 1000.vous savez le sentiment que vous avez quand vous terminé un grand jeu ?vous êtes vide.Imaginez la sensation sur un jeu où vous avez passé 3 ans et demi de votre vie quasi quotidiennement .......et les sites vont nous remettre 17/20 a MW3 qui je rappelle est un dlc déguisé mais bon c'est pas grave thune thune thune avant tout c'est la nouveauté on l'a mets en avant sans vraiment savoir le fin fond de l'histoire....