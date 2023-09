Bonjour,



pour clarifier les choses une bonne fois pour toute pour tous ceux qui n'ont jamais joué à FF7 "Remake" et/ou FF7 sur playstation :



"Remake" est un titre qui correspond au scenario et non une indication comme pourrait l'etre "HD" ou "Remaster".

Le scénario contient plein de choses qui ne pourraient pas être là sans l'épisode précédent sur PS1.

Le jeu ne se suffit d'ailleurs pas à lui même, un joueur qui n'irait pas sur internet ou qi n'aurait pas fait le 1 ne comprendrais vraiment pas tout, loin de là.



C'est d'ailleurs pour cela que Rebirth se nomme Rebirth et non Remake Part 2.



Vue que je vois que sur les forums beaucoup continuent à ne pas avoir cette information, il était bon de leur expliquer.



Je ne peux donc que conseiller à ces joueurs de commencer par faire FF7, ensuite FF7 Crisis core, puis ensuite FF7 Remake et enfin intergrade. Vous serrez ainsi préparés pour FF7 Rebirth.