Bonjour Gamekyo,



Je suis un membre silencieux de cette communauté depuis un bon moment et nous avons décidé avec mon frère, de lancer un podcast, le "Framedrop podcast" , ou l'on revient sur l'actualité du JV en donnant notre point de vue de joueurs.

Notre podcast a vocation à être consommé, en voiture, en cuisinant ou même en jouant.



On vient de lancer le pilote, nous sommes conscients que c'est loin d'être parfait, mais justement nous avons besoin de feedback afin de nous améliorer et de devenir le plus gros podcast de JV Français !!



Le format n'est pas encore totalement établi, c'est également pour ça que votre feedback est important, afin d'avoir une structure définitive.



Nous allons sortir un épisode par semaine.



Nous vous remercions énormément d'avance, pour vos futurs écoutes !

Framedrop podcast - https://youtu.be/KA1qxU9Hp9g?si=HBmgvILr2rWtSrCc