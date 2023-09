Cette nuit il ya eu un séisme de magnitude 7 dans la région de Marrakech avec au moins 872 morts et 672 blessés ... J'espère que les confrères marocains du site vont bien .. Et paix à leurs âmes à tout ceux et celles qui sont morts.

Who likes this ?

posted the 09/09/2023 at 07:59 AM by thelastone