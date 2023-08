Jusant – Echappée sauvage à fleur de montagne !

Interview de Kevin Poupard et Mathieu Beaudelin

Décidément notre voyage à la gamescom aura cette année été particulièrement frenchie. Toujours chez Don't Nod, on a pu échanger avec les développeurs de, un jeu d'escalade à la superbe direction artistique qui tente le pari de reproduire l'humilité si singulière que procure l'alpinisme face à la nature. En attendant notre critique, on vous laisse découvrir le titre avec Kevin Poupard et Mathieu Beaudelin du studio parisien à l'origine deet bientôt! Verdict le 31 octobre 2023 !