Mathieu Schneider

De, les cabrioles temporelles ont toujours donné lieu à des possibilités de gameplay intéressantes.est un hack'n slash croisé à un puzzle game, une chimère originale où l'on devra finir les arènes en un temps limité grâce à des doubles de nous même. Élégant et malin dans son approche, le jeu figure sur notre liste des titres à suivre en 2024. On a échangé à Cologne avecdeet on vous partage nos impressions de ce jeu indé (très) prometteur.La suite de l'article sur MaG : https://www.movieandgame.fr/lysfanga-la-mort-et-son-double/ L'interview de Mathieu Schneider !