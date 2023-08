Présentes à la Gamescom, les équipes de Saber Interactive ont pu montrer une build du deuxième niveau de Warhammer 40000 Space Marine 2. Une bataille rangée auquel on a participé pendant près d’une heure de jeu rythmée tambour battant. On a pu échanger avec Oliver Hollis-Leick directeur créatif de ce third person ancré dans l’univers de Warhammer. Etripages de monstres, éviscérations et tronçonneuses, voilà le programme bariolé de ce Gears like prometteur et qu’on espère à la hauteur de ses ambitions.La suite de l'article sur MaG : https://www.movieandgame.fr/warhammer-40000-space-marine-2-tyranides-a-la-sauce-gears/ N'oubliez pas d'activer les sous-titres français dans la vidéo :A venir... Des vidéos sur :- Talos Principles 2 : Avis- Lysfangha : interview et avis- Banishers : interview- Cocoon : Avis- Conscript : Avis et interview- Alan Wake 2 : Avis- Space Marine 2 : avis- Jusant : Interview- Karmazoo : interview- TMNT DLC : interview- Quadroids : interview- Koira : Interview- Dustborn : Avis- Pepper Grinder : AvisOn parlera aussi dans un podcast qui arrivera cette semaine, d'autres titres qu'on a pu voir comme :- Ghostrunner 2- Mortal Kombat 1- Sophia the Traveler- Steamworld Build- Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty- Another Crab Treasure- The Lamplighters League