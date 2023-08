Lies Of P – Quand Pinocchio se met à Bloodborne !

Preview dedu studio Round8 Studio ► https://www.movieandgame.fr/lies-of-p-quand-pinocchio-se-met-a-bloodborne/ Déjà présent à la Gamescom l'année dernière,est attendu par les amateurs de From Software avec une certaine impatience, quelquefois teintée d'angoisse chez les plus fidèles défenseurs desoriginels. Et pour cause, le titre développé par les coréens de Round8 Studio emprunte beaucoup à la formule devenue genre à part entière aujourd'hui jusqu'au plébiscite d'. On a pu rejouer plus d'une heure à un monde plus avancé du titre histoire de se donner une idée du potentiel de la bête. Verdict à venir très bientôt, puisque le jeu est attendu pour le 16 septembre 2023 en France. On vous partage nos impressions en vidéo !