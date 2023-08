C'était quoi déjà le nom du site ???



J'aimerai savoir si ces jeux là vont tourner sur mon PC en full hd à fond et plus particulièrement Yakuza.



RoboCop : Rogue City (Septembre 2023) (PC)

Alan Wake 2 (27/10/23) (PC)

Like a Dragon Gaiden (09/11/23) (PC)

Avatar : Frontiers of Pandora (07/12/23) (PC ou PS5)

Warhammer 40,000: Space Marine 2 (Hiver 2023) (PC ou PS5)

Still Wakes the Deep (Début 2024) (PC)



Ma config :

Lenovo Legion 5 (15ACH6H) 15.6" FHD 165Hz + Second Ecran Acer KG271Bbmiipx 27" FHD 240Hz 1ms

AMD Ryzen 5 5600H 3,3Ghz (12 threads, 6 CPU Cores, Turbo Mode 4,2GHz)

32Go RAM Crucial 3200MHz CL22 DDR4

NVIDIA GeForce RTX 3070 8Go VRAM GDDR6

SSD M2 Western Digital SN530 NVMe 512 Go + Second SSD M2 QUMOX NVMe 2 To



La config recommandée pour Yakuza :

Processeur : Intel Core i7-4790, 3.6 GHz or AMD Ryzen 5 1600, 3.2 GHz

Mémoire vive : 8 GB

Graphiques : NVIDIA GeForce RTX 2060, 6 GB or AMD Radeon RX Vega 56, 8 GB or Intel Arc A750, 8 GB

Notes supplémentaires : 1080p High @ 60 FPS w/o FSR, requires a CPU which supports the AVX and SSE4.2 instruction set



Par exemple, voici la config MK1 même si celui ci je le prends sur PS5 :

CONFIG RECOMMANDÉE MK1 :

Processeur : Intel® Core™ i5-8400 | AMD Ryzen™ 5 3600X

Mémoire vive : 8 GB de mémoire

Graphiques : Nvidia GeForce® GTX 1080 Ti or AMD Radeon™ RX 5700 XT or Intel® Arc™ A770



Vous pensez que ça tourne en full hd à fond ?

Je pense que oui pour Yakuza et MK1, vous ne pensez pas ?? Et Alan Wake 2 ?

De toute manière, avec Steam & EPIC, si je joue moins de 2h il me rembourse mais sur le solde steam ou sur la CB directement ?