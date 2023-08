Nous vivons une époque incroyable.Laissez moi vous raconter l'histoire de ma fille qui comme beaucoup d'autres personnes, a grandi avec cette passion pour la Japon.Une fois son bac en poche, elle décida de mettre ses études entre parenthèses pour se consacrer à son projet : Découvrir le Pays du Soleil Levant.Elle décida de créer son entreprise, alimenter une chaine YouTube pour partager l'évolution de son projet et se mis à l'apprentissage de la langue.Et puis un jour, alors qu'elle suivait l'une de ses chaines Youtube préférée (Ici Japon Corp), elle apprit qu'une campagne de recrutement pour trouver des stagiaires intéressés par la découverte de la vie d'une entreprise japonaise allait être lancée.Ni une ni deux, elle s'employait à 200% pour faire partie des élus pour l'entretien d'embauche sur Paris qui se déroulait le 8 juin dernier.Aujourd'hui, 21 août 2023, voilà 10 jours déjà qu'elle est sur le sol japonais puisqu'elle a fait partie des 2 personnes qui ont été choisies.Bref, tout ça pour vous dire que si sur certains aspects, nous vivons une époque étrange, il n'en reste pas moins que si vous avez un rêve et que vous vous donnez les moyens de le réaliser, des opportunités vraiment inattendues peuvent surgir et changer le court de votre vie.Je vous ai mis un lien YouTube pour découvrir le projet et le but n'a pour vocation à plaire ou ne pas plaire mais juste à partager avec vous les côtés positifs des outils de communications et d'informations que nous avons à notre disposition quand ils sont bien utilisés.Allez savoir : Peut-être que cela donnera des idées et de la motivation à certains ^^Enfin, pour les passionnés du Japon et pour ceux qui ne connaissent pas, je ne peux que vous conseiller les chaines Youtube Tev Ici Japon et Ici Japon Corp qui sont vraiment bourrées de bonne humeur.