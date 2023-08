• Situé dans un NYC futuriste et ravagé par la guerre• Tonalité plus foncée ; "destiné à un public plus âgé et plus mature"• Basé sur une série de romans graphiques à tirage limité• Le vice-président principal de Paramount l'a comparé à de grands ARPG comme God of War• Disponible exclusivement sur la génération actuelle (PS5, Xbox Series X|S, PC)• Développé par Black Forest Games (Destroy All Humans)• Probablement encore "quelques années de devellopement "