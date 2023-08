On peut payer un abo 12mois sur un store étranger avec l'argent du porte monnaie ??



Si j'achète 200 BRL pour 36€ sur le net, que j'active ça sur un compte BRL, je peux utiliser le porte monnaie pour prendre l'abo ? Il me semble que oui ?



car les clés BRL abo 1an à 23 / 28€ c'est en rupture en ce moment ... j'ai plus d'abo depuis fin avril et je viens juste de m'en apercevoir ... je vais attendre les sorties de septembre pour renouveler !