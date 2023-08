Bonjour tout le monde, J'ai un souci avec l'application Disney + sur mon projecteur (sous Android TV). Je n'ai pas de 5.1... que de la stéréo. Alors que sur les autres applications, oui (YouTube par ex.) Les réglages Android TV sont bien en 5.1. J'ai parfois des soucis, l'ampli étant un peu ancien (2010) je dois activer le "passtrough" (sur Kodi par ex.). Mais sur Disney + il y a peu d'option dans les réglage : soit haute qualité soit basse... Vous avez une idée? Merci d'avance

posted the 08/06/2023 at 02:04 PM by segagadreamin