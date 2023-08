On se calme, ça n'est que pour le Japon !Elle comprend une boîte nouvellement illustrée par le character designer Higurashi Nakaba, un mini artbook, des cartes et un porte clé bonus du shop japonais. Espérons un traitement similaire (ou encore plus riche) pour l'Europe !et idem pour le remaster à venir de Suikoden 1/2, s'ils nous sortent le grand jeu, je vais craquer à coup sûr sur un coffret bien fourni