Merci à la Série S, dont le GPU et la RAM sont moins bons qu'une One X et la bande passante qu'une PS4 Pro: (Source N X Gamer)Microsoft, pour pas changer, ce sont encore une fois tirés une balle dans le pied pour commencer la gen.. (sans oublier l'absence totale de nouveautés dans leur manette, soi-disant parfaiteEt ce ne sont pas les énormes rachats qui vont changer cela, malheureusement.BRAVO à eux! GG