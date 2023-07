The God Slayer est un RPG d'action en monde ouvert qui propose un système de jeu et une histoire très immersifs, permettant aux joueurs d'améliorer leurs capacités au cours des combats et de l'exploration du monde, dans le but ultime de vaincre les ennemis et de sauver le monde.

Sony Interactive Entertainment Shanghai et Pathea Games, le développeur de My Time at Sandrock, ont annoncé un RPG d'action en monde ouvert.Lancement visé pour 2027