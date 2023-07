L’univers de The Walking Dead va venir s’immiscer dans Dying Light 2 : Stay Human avec un événement spécial des plus alléchants. Ce crossover avec The Walking Dead célèbre les 20 ans des comics et à l’occasion de cet anniversaire emblématique, Skybound Entertainment s’invite dans Dying Light 2 avec cet événement qui débute aujourd’hui et se poursuivra jusqu’au 2 août 2023 à 16 heures.Au cours de cette période, les joueurs devront relever sept défis, un pour chaque jour de la semaine. Chaque défi personnel consiste à accomplir des tâches spécifiques, comme tuer des ennemis avec une arme précise ou selon certaines conditions. Par exemple, l’un des défis demande d’éliminer 50 bandits avec une arme contondante, tandis qu’un autre consiste à démembrer 150 infectés avec des armes tranchantes.Les joueurs pourront récupérer un porte-bonheur The Walking Dead, Lucille, la batte de Negan en éliminant 850 ennemis ou encore le Chapeau de Rick qui sera également disponible en récompense si un total de 160 millions de zombies est massacré par l’ensemble des joueurs.