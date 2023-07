Divers

Bonjour à toutes et tous,Je ne savais pas qu'une présentation du prochain Lords of the Fallen était prévu, en tout cas je suis bien content d'être tombé dessus.18 mn de gameplay commenté :Je suis bien plus rassuré pour le feeling côté gameplay qui se rapproche énormément des Souls.Le fait d'avoir deux vies et le monde des morts (qui me rappelle énormément Soul Reaver) à l'air d'être bien exploité.En tout cas pour le moment c'est day one, j'attends éventuellement une démo pour confirmer les bonnes impressions mais ça sent bon pour ce souls like.Par contre petit bémol sur certaines animations un peu rigide, espérons que ce soit corrigé d'ici la sortie.Sortie du jeu le 13/10.