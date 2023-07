Beaucoup d'exclusivités PS3 sont remastérisés sur PS4 et les jeux multisupports sont de meilleure facture dans leur version PC voir même sur Xbox 360 donc pourquoi garder une PS3 en 2023 vous me direz ?Uniquement pour la gamme PS2 HD Collection.Même si la suppression de l'émulation PS2 avait fait hurler de rage les joueurs à l'époque, faut avouer que la remasterisation des jeux cultes de la console fut une excellente idée de la part de Sony.D'habitude on dis souvent que les jeux qui ont la plus grosse rejouabilité sont ceux de la génération 8/16 bits mais pour ma part, je prend encore plus de plaisir à refaire les hits de la PS2 qui ont plus que bien vieillis pour ma part.