L'OST de Grandia II se voit doter d'une édition collector en vinyle et CD avec une illustration originale du chara design (Youshi Kanoe) du jeu, et le moins qu'on puisse dire c'est que c'est beau. Noriyuki Iwadare est toujours aux commandes de la musique, on retrouve les thèmes cultes de A Deus, où encore Cançao do Povo.Pour rappel la compilation HD Remaster des deux premiers jeux était sortie sur Switch il y a quelque temps.