Arion Kurtaj (photo) 18 ans et responsable de l'incroyable leak ou pratiquement tout y était, y comprisLa total quoi: un vrai Salade/tomate/ognon/sauce samouraï ou œuf, jambon, fromage pour d'autres.il a été déclaré mentalement inapte à être jugé! Il ne pourra pas être déclaré coupable ou non-coupable lors du procès (quenelle 275 minimum). Du côté des bras cassés (l’éditeur), ils pourraient demander une contre-expertise...Bon perso j'y crois pas vu son "talent" (et apparemment doué en pêche) mais en même quand tu vois la bande de bourricots qui a laissé un môme de 18ans hacké leur projet a 2 milliards...

Who likes this ?

posted the 07/20/2023 at 05:44 AM by marcelpatulacci