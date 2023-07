Bonjour à tous,



imaginons que je veuille me prendre une nouvelle xbox.



Dois je prendre la serie X, ou bien la série S suffit largement et il y a peu de différences ?



L'avantage de la série x est selon moi le lecteur qui permet d'insérer les jeux xbox 360 et xbox one.



Mais la série S coute pas grand chose donc si j'ai déjà une xbox one fonctionnelle, ça ne set peut etre à rien d'avoir une X ?



Perso je suis perdu avec ces noms différents et je trouve pas de sites intéressants. Ca part dans des histories de config etc... comme pour les pc, sauf que moi désolé, mais ça ne me parle pas !



J'aime la simplicité du type "il faut une x car c'est beaucoup plus puissant". Et pas "le processeur S220 permet une fluidité hexagonale totalement différente de la virtuosité contemplatrice du netgear x24 précédemment remplacé par la puce x78z etc..."



Merci par avance