Outre les l'exclusivités, Sony utilise également son pouvoir de marché pour obtenir d'autres traitements préférentiels de la part de développeurs de jeux tiers, notamment des dates de sortie plus précoces, des accords de commercialisation exclusifs et des contenus exclusifs dans les jeux

Who likes this ?

posted the 07/12/2023 at 12:32 PM by negan