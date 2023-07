Le label Wayo record ouvre des ventes flash avec jusqu'à 50% de réduction sur une sélection de vinyles et CD jusqu'à dimanche 9 juillet.On trouve notamment les coffrets de Skies of Arcadia, Ys Felghana, Ys Origin, les classiques de SNK ou encore du cultissime Cobra, de quoi compléter sa collectionL'album Chrono Cross piano est particulièrement réussi.

posted the 07/07/2023 at 10:21 AM by rockmanz