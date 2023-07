Pour ceux qui cherchent une alternative à Discord ou aux messageries collaboratives propriétaires comme Slack ou MS-Teams, j'ai pondu deux tutoriels qui devrait vous intéresser.- Element/Synapse, messagerie chiffrée de bout en bout, protocole interopérable avec d'autres messageries et fédératif : https://tech2rue.sussudio.ovh/guide-deploiement-synapse-element/ - Rocket.Chat : https://tech2rue.sussudio.ovh/rocket-chat/ Un troisième est en cours de rédaction avec Mattermost.Que ce soit pour un usage personnel, pour la famille ou réunir une communauté, ces tutoriels devraient vous permettre de déployer en quelques clics autant d'instances que vous le souhaitezOn est sur un site de techos passionnés par les TFlops, les spécificités techniques des consoles et autres PC, je pense que c'est pas insurmontable

posted the 07/04/2023 at 08:39 AM by sussudio