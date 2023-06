Aucun développeur de jeu n'essaie volontairement de sortir une version inférieure avec moins de qualité et plus de bugs. Personne ne ferait ça. Nous voulons faire des choses que les gens apprécient et nous essaierons toujours d'expédier le meilleur produit malgré toutes les circonstances.



Que Jim Ryan suggère le contraire, c'est idiot.