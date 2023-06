Avant ce matin j'étais de plus en plus sceptique j'ai failli même ne pas aller chercher le jeu mais apres environ 7-8h de jeu plus j'avance et plus je kiff largement au dessus de la démo.



-Musiques fabuleuses en et hors combat j'adore les thèmes

-persos attachants

-Univers réussi

-des cuts-scène de plus en plus DINGUES

-systeme de combat qui se mets doucement en place mais je vois maintenant le délire a base de Switch

-boss épique dont un qui m'a fait GRANDEMENT penser au premier de gow 3 d'ailleurs j'ai vraiment l'impression de plus en plus voir la vraie suite des 3 premiers god of War dans l'esprit (on martele on martele et on Switch les pouvoirs) mais le boss que j'ai fait la c'était flagrant dans la mise en scène





Dans les - techniquement ya mieux notamment au niveau des visages cheveux mais mes yeux commence a s'habituer au moteur et les murs invisible c'est pas ouf en 2023 de même que le manque d'interaction (bordel laisser moi casser les caisses avec mon épée je suis trop habitué à faire ça dans ds)



Mais sinon pour l'instant ca va crescendo et je prends mon pied ya des dinguerie qui se passe à l'écran !

Vraiment je suis rassuré encore hier soir je me suis dis je vais encastrer le jeu mais non au final a voir sur le long terme bien entendu mais ce qui est sûr cest que c'est du bon



Sur ce!